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e-YDS 2018/5 İngilizce Sınav Başvuruları Başladı

ÖSYM Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada e YDS İngilizce sınavı başvurularının başladığı duyuruldu.

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e-YDS 2018/5 İngilizce Sınav Başvuruları Başladı

ÖSYM Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada e YDS İngilizce sınavı başvurularının başladığı duyuruldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:23
e-YDS 2018/5 İngilizce Sınav Başvuruları Başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada e YDS başvurularının alınmaya başladığı belirtildi. ÖSYM 'den yapılan açıklama şu şekilde;

e-YDS 2018/5 İngilizce alanında, 12 Mayıs 2018 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci  18 Nisan – 3 Mayıs 2018 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 18 Nisan 2018 tarihinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile  deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.  

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2018/5 Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilir.

2018 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2018 e-YDS) Kılavuzu
Deneme e-Sınav Uygulaması
Başvuru İçin Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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