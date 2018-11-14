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e-YDS 2018/12 İngilizce Başvuruları Başladı

e-YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) 2018/12 İngilizce başvuruları alınacak

e-YDS 2018/12 İngilizce Başvuruları Başladı

e-YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) 2018/12 İngilizce başvuruları alınacak

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:12
e-YDS 2018/12 İngilizce Başvuruları Başladı

e-YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) 2018/12 İngilizce başvuruları alınacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

e-YDS 2018/12 İngilizce alanında, 8 Aralık 2018 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru sureci, 14-29 Kasım 2018 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 14 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat: 14.00’den itibaren yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3000, İstanbul’da 432, İzmir’de 112  olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile  deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.  

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2018/12 İngilizce Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilir.

2018 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2018 e-YDS) Kılavuzu
Deneme e-Sınav Uygulaması
Başvuru İçin Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 15:40
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