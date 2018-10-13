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e-YDS 2018/10 İngilizce Sonuçları Açıklandı

2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/10 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı

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e-YDS 2018/10 İngilizce Sonuçları Açıklandı

2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/10 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:45
e-YDS 2018/10 İngilizce Sonuçları Açıklandı

2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/10 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle;

13 Ekim 2018 tarihinde yapılan 2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2018/10 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 13 Ekim 2018 tarihinde saat 19.45'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
e-YDS 2018/10 İngilizce Sonuçları
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Son Güncelleme: 13.10.2018 20:54
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e yds 2018 ingilizce sonuçları açıklandı
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