(YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) e-YDS 2018/10 (İngilizce) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı.

ÖSYM'den yapılam açıklama şöyle;

13 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/10 (İngilizce) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden 10 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

e-YDS 2018/10 (İngilizce) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Temel Kurallar

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