Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

e-YDS 2018/10 (İngilizce) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

(YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) e-YDS 2018/10 (İngilizce) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

banner396

e-YDS 2018/10 (İngilizce) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

(YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) e-YDS 2018/10 (İngilizce) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:26
e-YDS 2018/10 (İngilizce) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

(YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) e-YDS 2018/10 (İngilizce) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı.

ÖSYM'den yapılam açıklama şöyle;

13 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/10 (İngilizce) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden 10 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

e-YDS 2018/10 (İngilizce) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Temel Kurallar

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
e yds 2018 ingilizce sınava giriş belgeleri açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018-YDS Sonbahar Dönemi Soruları ve Cevapları Yayımlandı!
2018-YDS Sonbahar Dönemi Soruları ve Cevapları Yayımlandı!
2018-YDS Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı
2018-YDS Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı
2018-YDS/3 Başvuruları Başladı!
2018-YDS/3 Başvuruları Başladı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim