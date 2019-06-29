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2019/7 YDS Sonuçları Açıklandı (Almanca-Franızca)

2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte Detaylar...

2019/7 YDS Sonuçları Açıklandı (Almanca-Franızca)

2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte Detaylar...

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:48
2019/7 YDS Sonuçları Açıklandı (Almanca-Franızca)

2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca)  sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte Detaylar...

ÖSYM tarafınadn yayınlanan sonuç duyuruu şöyle;

29 Haziran 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 29 Haziran 2019 tarihinde saat 18.10'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. 

e-YDS 2019/7 (Almanca/Fransızca) Sınav Sonuçları
Temel Soru Kitapçığı (%10)

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Son Güncelleme: 29.06.2019 17:55
Anahtar Kelimeler:
2019 yds sonuçları açıklandı almanca franızca
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