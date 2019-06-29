2019/7 YDS Sonuçları Açıklandı (Almanca-Franızca)

2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte Detaylar...
ÖSYM tarafınadn yayınlanan sonuç duyuruu şöyle;
29 Haziran 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 29 Haziran 2019 tarihinde saat 18.10'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
e-YDS 2019/7 (Almanca/Fransızca) Sınav Sonuçları
Temel Soru Kitapçığı (%10)
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