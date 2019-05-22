2019/4 İngilizce 2019/5 Farsça e-YDS Sınav Belgeleri Açıklandı!

e-YDS 2019/4 İngilizce ve Farsça Sınava Giriş Belgeleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

e-YDS 2019/4 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

25 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/4 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden 22 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

25 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/4 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Temel Kurallar

e-YDS 2019/5 Farsça Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

26 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/5 Farsça adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden 22 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

26 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/5 Farsça için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Temel Kurallar

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