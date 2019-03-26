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2019/1 YDS Soruları ve Cevapları Yayınlandı

2019-YDS/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

2019/1 YDS Soruları ve Cevapları Yayınlandı

2019-YDS/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

26 Mart 2019 Salı 15:49
2019/1 YDS Soruları ve Cevapları Yayınlandı

2019-YDS/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

24 Mart 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/1) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 26 Mart 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2019-YDS/1 Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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2019 yds soruları cevapları yayınlandı
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