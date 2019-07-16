2019 YDS/2 Başvuruları Başladı!

2019-YDS/2 (Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı) Başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başladı. İşte detaylar...
2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2), 08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11:30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI