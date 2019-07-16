Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98028
ALTIN
258.309
DOLAR
5.7049
STERLIN
7.0807
EURO
6.3986
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: SON 1 YILDA 810 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ
Vatandaşa Kötü Haber: Dev Zam Geliyor!
3600 Ek gösterge ve Af Yasası başka bahara kaldı
“Meslek hastalıkları ve iş kazaları çeşitlenerek artıyor”
Buralarda Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji uyardı: Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

2019 YDS/2 Başvuruları Başladı!

2019-YDS/2 (Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı) Başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başladı. İşte detaylar...

2019 YDS/2 Başvuruları Başladı!

2019-YDS/2 (Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı) Başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başladı. İşte detaylar...

16 Temmuz 2019 Salı 11:10
2019 YDS/2 Başvuruları Başladı!

2019-YDS/2 (Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı) Başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başladı. İşte detaylar...

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2), 08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11:30'dan itibaren ÖSYM'nin  https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2019-YDS/2: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Anahtar Kelimeler:
2019 yds başvuruları başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019/7 YDS Sonuçları Açıklandı (Almanca-Franızca)
2019/7 YDS Sonuçları Açıklandı (Almanca-Franızca)
e-YDS 2019/6 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı!
e-YDS 2019/6 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı!
2019/4 YDS Sonuçları Açıklandı
2019/4 YDS Sonuçları Açıklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim