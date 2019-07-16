2019 YDS/2 Başvuruları Başladı!

2019-YDS/2 (Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı) Başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başladı. İşte detaylar...

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2), 08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11:30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2019-YDS/2: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri