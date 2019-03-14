2019-YDS/1 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2019-YDS/1 (YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) Sınava Giriş Belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

24 Mart 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Mart 2019 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

24 Mart 2019 tarihinde uygulanacak olan YDS 2019/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Temel Kurallar

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