2019 e-YDS/2 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı!

e-YDS/2 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı...

16 Şubat 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS/2 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile saat 17.00'den itibaren edinebileceklerdir.

DİKKAT!

16 Şubat 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/2 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Temel Kurallar

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