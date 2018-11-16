2018 YDS'de Başarısız Olanların Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) (ÖSYS kapsamında özel yetenek programlarına yerleşenler dahil), Dikey Geçiş Sınavı (DGS),Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) ve Askeri Lise Mezunları için Üniversiteye Geçiş sınavı (ALÜGS) sonuçlarına göre yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçlarına, 16 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebilmektedir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında (5 iş günü içerisinde) ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.



Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler aşağıda adayların bilgisine sunulmuştur.

Yerleştirme Sonuçları



Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2018 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirmelerine İlişkin Sayısal Bilgiler