2018-YDS/3 Başvuruları Başladı!

2018 YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün başladı.

ÖSYM tarafından yapılan başvuru duyurusu şöyle;

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) 02 Aralık 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 02-10 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Adayların başvuru sürecinde Ek’te yer alan Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) Kılavuzu

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