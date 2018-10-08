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2018-YDS Sonbahar Dönemi Soruları ve Cevapları Yayımlandı!

2018-YDS Sonbahar Dönemi Cevap Kâğıtları, Soruları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı.

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2018-YDS Sonbahar Dönemi Soruları ve Cevapları Yayımlandı!

2018-YDS Sonbahar Dönemi Cevap Kâğıtları, Soruları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:02
2018-YDS Sonbahar Dönemi Soruları ve Cevapları Yayımlandı!

2018-YDS Sonbahar Dönemi Cevap Kâğıtları, Soruları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

9 Eylül 2018 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Ekim 2018 tarihinde saat 14:00'denitibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

ÖSYM BAŞKANLIĞI

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.10.2018 14:54
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2018 yds sonbahar dönemi soruları cevapları yayımlandı
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