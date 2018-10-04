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2018-YDS Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

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2018-YDS Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:24
2018-YDS Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM tarafından yayımlanan sonuç duyurusu şöyle;

09 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS Sonbahar Dönemi)  değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2018 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Sınav Sonuçları için tıklayınız.

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Son Güncelleme: 04.10.2018 15:48
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2018 yds sonbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı
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