2018 YDS Sınav Soruları, Yorumları (Sınav Kolay Mıydı, Zor Muydu?)

2018 Yabancı Dil Seviye tespit Sınavı (2018 YDS İlkbahar Dönemi) sınavı sona erdi. Binlerce adayın başvuru yaptığı YDS sonrasında ulaştığımız sınava giren bazı adaylar sınavın önceki senelere nazaran daha zor olduğunu söyledi.

Sınavla ilgili yorumlarınızı sayfanın altındaki yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. 2018 YDS'ye hangi dilden girdiniz, aklınızda kalan sorular var mı, sizce sınav kolay mıydı, zor muydu?

2018 YDS Sonuçları ÖSYM tarafından 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşacağız.

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