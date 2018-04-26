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2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklanıyor

2018 YDS Sonuçları açıklandı mı, sonuçlar saat kaçta açıklanacak? 2018 YDS İlkbahar Dönemi sınav sonuç tarihi geldi çattı. ÖSYM Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (2018 YDS İlkbahar Dönemi) sonuçları için duyuru yapmaya hazırlanıyor.

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2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklanıyor

2018 YDS Sonuçları açıklandı mı, sonuçlar saat kaçta açıklanacak? 2018 YDS İlkbahar Dönemi sınav sonuç tarihi geldi çattı. ÖSYM Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (2018 YDS İlkbahar Dönemi) sonuçları için duyuru yapmaya hazırlanıyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:26
2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklanıyor

2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak, YDS sınav sonuç tarihi geldi çattı, sınav sonuçları hangi sayfada yer alacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Nisan 2018 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (2018 YDS) İlkhbahar dönemine ait sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklanacak.

2018 YDS SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Sınav sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı bildirilirken, sonuçların açıklanacağı saate dair ÖSYM'den henüz net bir bilgilendirme yapılmadı.

2018 YDS İLKBAHAR DÖNEMİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018 YDS İlkbahar Dönemi'ne ait sorular ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuruda Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca testi soruları ve testlere ait cevap anahtarının hazır olduğu adayların http://www.osym.gov.tr/TR,13917/2018-yds-ilkbahar-donemi--temel-soru-kitapciklarinin-yayinlanmasi--10.html adresi üzerinden ilgili sorulara erişim sağlayabileceği bildirilmişti. ÖSYM'nin sınav sisteminde 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor.

YDS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRU UYGULAMASI BULUNMUYOR

AÖF sınavlarında son zamanlarda tepkilere neden olan uygulamanın ÖSYM'nin 2018 YDS İlkbahar Dönemi sınavında da yer aldığına yönelik bazı sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeler gerçekleri yansıtmıyor. Sınav sonuçları açıklandığı anda haberdar olmak için kpss cafe'nin mobil uygulamasını cep telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca  Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.04.2018 12:43
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