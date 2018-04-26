2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı (2018 YDS Sayısal Bilgiler)

1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS İlkbahar Dönemi) değerlendirilme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınav sonuçlarına, 26 Nisan 2018 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.



Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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2018 YDS İLKBAHAR DÖNEMİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018 YDS İlkbahar Dönemi'ne ait sorular ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuruda Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca testi soruları ve testlere ait cevap anahtarının hazır olduğu adayların http://www.osym.gov.tr/TR,13917/2018-yds-ilkbahar-donemi--temel-soru-kitapciklarinin-yayinlanmasi--10.html adresi üzerinden ilgili sorulara erişim sağlayabileceği bildirilmişti. ÖSYM'nin sınav sisteminde 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor.

YDS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRU UYGULAMASI BULUNMUYOR

AÖF sınavlarında son zamanlarda tepkilere neden olan uygulamanın ÖSYM'nin 2018 YDS İlkbahar Dönemi sınavında da yer aldığına yönelik bazı sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeler gerçekleri yansıtmıyor. Sınav sonuçları açıklandığı anda haberdar olmak için kpss cafe'nin mobil uygulamasını cep telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.