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2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Sonuçları Açıklandı (e-YDS Soruları Yayımlandı)

2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/11 İngilizce) sonuçları açıklandı ve soru kitapçıkları yayımlandı.

2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Sonuçları Açıklandı (e-YDS Soruları Yayımlandı)

2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/11 İngilizce) sonuçları açıklandı ve soru kitapçıkları yayımlandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 19:08
2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Sonuçları Açıklandı (e-YDS Soruları Yayımlandı)

2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/11 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı.

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

10 Kasım 2018 tarihinde yapılan 2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2018/11 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları,  10 Kasım 2018 tarihinde saat 19.20'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
 

e-YDS 2018/11 İngilizce Sınav Sonuçları
Temel Soru Kitapçığı (%10)

Son Güncelleme: 10.11.2018 19:15
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