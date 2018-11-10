2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Sonuçları Açıklandı (e-YDS Soruları Yayımlandı)

2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/11 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı.

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

10 Kasım 2018 tarihinde yapılan 2018-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2018/11 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 10 Kasım 2018 tarihinde saat 19.20'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



e-YDS 2018/11 İngilizce Sınav Sonuçları

Temel Soru Kitapçığı (%10)