Zonguldak'ta Skandal! Kız Öğrencisiyle İlişkisi Ortaya Çıkan Öğretmen...

Zonguldak'ta lisede fen öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen 50 yaşındaki B.Ç, 18 yaşındaki Y.G. isimli kız öğrencisiyle ilişkinin ortaya çıkmasından sonra hakkında idari soruşturma başlatılarak, açığa alındı.

Başöğretmen Anadolu Lisesi'nden bu sene mezun olan Y.G.'nin geçtiğimiz hafta eve gitmemesi üzerine ailesi, Cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulundu. Y.G.'nin sevgilisi olduğu tespit edilen felsefe öğretmeni B.Ç ile şehir dışına kaçtığı öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilen B.Ç. açığa alındı. B.Ç isimli şahsın bir süre önce kendisi gibi öğretmen olduğu belirtilen eşinden boşandığı öğrenilirken, ailenin, B.Ç. ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra şikayetten vazgeçtiği bildirildi.

Talimatla ifadesi alınan B.Ç. daha sonra salıverildi.

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