Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Zonguldak'ta Skandal! Kız Öğrencisiyle İlişkisi Ortaya Çıkan Öğretmen...

Zonguldak'ta lisede fen öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen 50 yaşındaki B.Ç, 18 yaşındaki Y.G. isimli kız öğrencisiyle ilişkinin ortaya çıkmasından sonra hakkında idari soruşturma başlatılarak, açığa alındı.

banner396

Zonguldak'ta Skandal! Kız Öğrencisiyle İlişkisi Ortaya Çıkan Öğretmen...

Zonguldak'ta lisede fen öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen 50 yaşındaki B.Ç, 18 yaşındaki Y.G. isimli kız öğrencisiyle ilişkinin ortaya çıkmasından sonra hakkında idari soruşturma başlatılarak, açığa alındı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 18:49
Zonguldak'ta Skandal! Kız Öğrencisiyle İlişkisi Ortaya Çıkan Öğretmen...

Zonguldak'ta lisede fen öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen 50 yaşındaki B.Ç, 18 yaşındaki Y.G. isimli kız öğrencisiyle ilişkinin ortaya çıkmasından sonra hakkında idari soruşturma başlatılarak, açığa alındı.

Başöğretmen Anadolu Lisesi'nden bu sene mezun olan Y.G.'nin geçtiğimiz hafta eve gitmemesi üzerine ailesi, Cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulundu. Y.G.'nin sevgilisi olduğu tespit edilen felsefe öğretmeni B.Ç ile şehir dışına kaçtığı öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilen B.Ç. açığa alındı. B.Ç isimli şahsın bir süre önce kendisi gibi öğretmen olduğu belirtilen eşinden boşandığı öğrenilirken, ailenin, B.Ç. ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra şikayetten vazgeçtiği bildirildi.

Talimatla ifadesi alınan B.Ç. daha sonra salıverildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.07.2018 19:28
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakZonguldak Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet 27 dakika önce

Yaw kardeş yapmayın müslüman ülkede yaşıyoruz ayiptir yaw küçük kız çocuğu kaybolur acaba nereden buluruz dusunecegimize aklımıza kötü şeyler geliyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Xy 26 dakika önce

Kız reşit ,size ne ,haber niye yapıyorsunuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Müsavat Dervişoğlu Mazbatasını Aldı: Milletin Kaybını Telafi için Üzerimize Düşeni Yapacağız
Müsavat Dervişoğlu Mazbatasını Aldı: Milletin Kaybını Telafi için Üzerimize Düşeni Yapacağız
23. Dönem POMEM (10 Bin Polis Alımı) Başvuru Süreci KPSS'den Sonra Başlayacak
23. Dönem POMEM (10 Bin Polis Alımı) Başvuru Süreci KPSS'den Sonra Başlayacak
Minik Leyla'nın Ailesi Destek İstedi : 'İdam İstiyoruz'
Minik Leyla'nın Ailesi Destek İstedi : 'İdam İstiyoruz'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim