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Zonguldak'ta Maden ocağında patlama: 3 işçi mahsur kaldı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili 2 işçinin yaralı kurtarıldığı, mahsur kalan diğer 3 kişi için ise "Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta Maden ocağında patlama: 3 işçi mahsur kaldı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili 2 işçinin yaralı kurtarıldığı, mahsur kalan diğer 3 kişi için ise "Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok." ifadelerini kullandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:58
Zonguldak'ta Maden ocağında patlama: 3 işçi mahsur kaldı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili 2 işçinin yaralı kurtarıldığı, mahsur kalan diğer 3 kişi için ise "Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok." ifadelerini kullandı.
 

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama oldu.  Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. 

Bahsi geçen maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor.
Zonguldakta maden kazasÄ±
Bu arada, arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan 5 işçi ise ocağın içerisinde sıkışan gazdan etkilendi. Bu işçiler de sağlık ekipleri tarafından aynı hastaneye kaldırıldı. 

Bölgeye gelen Vali Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, Türkiye Taş Kömürleri Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alıp bölgede maden ocağı işçilerinin aileleri ile görüştü. 

Zonguldakta maden kazasÄ±

Zonguldakta maden kazasÄ±

Zonguldakta maden kazasÄ±

Son Güncelleme: 21.11.2018 13:50
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