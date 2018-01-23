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Zonguldak'ta Üst Geçidin Ayağına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Kazada Zekeriya Karadayı isimli 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

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Zonguldak'ta Üst Geçidin Ayağına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Kazada Zekeriya Karadayı isimli 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

23 Ocak 2018 Salı 18:46
Zonguldak'ta Üst Geçidin Ayağına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Üst Geçidin Ayağına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Kazada Zekeriya Karadayı isimli 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada sürücü Zekeriya Karadayı hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin yeni bilgiler geldi. Akşam saatlerinde Zonguldak-Bartın karayolu Çaycuma ilçe girişinde Zekeriya Karadayı yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarparak takla attı. 

Kazada Zekeriya Karadayı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakZonguldak Kaza
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