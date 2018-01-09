Zonguldak'ta Korkunç Kaza ! Ölü ve Yaralılar Var

Zonguldak'ta otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucunda 1 kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi. Akşam saatlerinde meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler geldi.

Kaza, Zonguldak-Ankara Karayolu'nun Üzülmez Tünelleri Mevkiinde meydana geldi. 45 yaşındaki Avni Çetin yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıktığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır ile parıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Avni Çetin hayatını kaybetti. Çetin ile aynı araçta bulunan 44 yaşındaki Şükriye Çetin ve 25 yaşındaki Nurçin Çetin'in de yaralandığı öğrenildi.

AFAD tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi .Maden işçisi olduğu belirtilen Avni Çetin'in cansız bedeni aynı hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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