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Zırhlı Polis Aracı Devrildi! Yaralı Polisler Var

Trabzon'dan son dakika haberi ajanslara düştü... Trabzon'a bağlı Tonya ilçesinde seyir halindeki özel harekat polislerini taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Yaşanan kazada 2 polisin yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Zırhlı Polis Aracı Devrildi! Yaralı Polisler Var

Trabzon'dan son dakika haberi ajanslara düştü... Trabzon'a bağlı Tonya ilçesinde seyir halindeki özel harekat polislerini taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Yaşanan kazada 2 polisin yaralandığı bilgisi aktarıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:06
Zırhlı Polis Aracı Devrildi! Yaralı Polisler Var

Trabzon'dan son dakika haberi ajanslara düştü... Trabzon'a bağlı Tonya ilçesinde seyir halindeki özel harekat polislerini taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Yaşanan kazada 2 polisin yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde 2 polis yaralandı.

Özel harekat polislerinin taşındığı kobra tipi zırhlı araç devrildi ve yaşanan kazada 2 polisin yaralandığı açıklandı.

Tonya ilçesi yakınlarında bulunan Kadılarak Yaylası'nda arazi arama ve tarama çalışmalarından birimlerine doğru hareket eden özel harekat polislerinin içerisinde bulunduğu kobra tipi zırhlı aracın Yeni Mahalle mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucunda yaralanan polislerin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları duyuruldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.02.2019 22:44
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