Zap ve Kandil bombalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri dün sabah erken saatlerde ZAP ve Kandil'e hava harekatı düzenledi. Çok sayıda terörist mevzisi, mağarası ve sığınağı bombalandı.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan resmi açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi ifadeleri kullanıldı.

Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynaklar;

Anaddolu Ajansı



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