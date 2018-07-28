Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Zap ve Kandil bombalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri dün sabah erken saatlerde ZAP ve Kandil'e hava harekatı düzenledi. Çok sayıda terörist mevzisi, mağarası ve sığınağı bombalandı.

banner396

Zap ve Kandil bombalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri dün sabah erken saatlerde ZAP ve Kandil'e hava harekatı düzenledi. Çok sayıda terörist mevzisi, mağarası ve sığınağı bombalandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:49
Zap ve Kandil bombalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri dün sabah erken saatlerde ZAP ve Kandil'e hava harekatı düzenledi. Çok sayıda terörist mevzisi, mağarası ve sığınağı bombalandı.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan resmi açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi ifadeleri kullanıldı.

Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynaklar;
Anaddolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
zap kandil bombalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli Askerlik Yapacakların Kışlaları Belli Oldu!..
Bedelli Askerlik Yapacakların Kışlaları Belli Oldu!..
Emniyet ve Jandarma'dan Tüm Türkiye'de Dev Operasyon: Son Sürat 3
Emniyet ve Jandarma'dan Tüm Türkiye'de Dev Operasyon: Son Sürat 3
Feci Kazada Çok Sayıda Yaralı Var! İşte İsimleri!..
Feci Kazada Çok Sayıda Yaralı Var! İşte İsimleri!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim