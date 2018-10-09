Zabıta'yı Tokatlayan Müdür İle İlgili Son Gelişme!

Bir zabıta memurunu defalarca tokatlayan müdürün görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük tepçi çekmişti. O müdür ile ilgili son bir gelişme yaşandı.

ZABITA TOKATLAYAN MÜDÜR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI!

İstanbul Kartal’da zabıta memurunu darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'yi görevden uzaklaştırmış ve hakkında kamu davası açılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, emniyet şeridini kullandığını iddia ettiği zabıta memurunu herkesin gözü önünde tokatlamış ve rencide olan zabıta memuru daha fazla dayanamayarak ancak bir kaç adım attıktan sonra baygınlık geçirerek yere yığılmıştı.

İşte o görüntüler;

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