zabıta amiri bıçaklandı

İstanbul Beyoğlu'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden çıkan kavga bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirdi. Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan zabıta amirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta amiri olan Kadir Çankır ve arkadaşı araç ile seyir halindeyken Bademlik ışıklarında başka bir araç sürücüsü ile tartıştı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmi henüz belirlenemeyen sürücü, zabıta amirini sırtından bıçaklayarak yaraladı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Zabıta Amirini bıçaklayan şahısın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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