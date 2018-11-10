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Zabıt katibi Tutuklandı!

Sivas Adliye Sarayı'nda görev yapan zabıt katibi Serpil Ç., zimmetine 16 bin Türk Lirası para geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Zabıt katibi Tutuklandı!

Sivas Adliye Sarayı'nda görev yapan zabıt katibi Serpil Ç., zimmetine 16 bin Türk Lirası para geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:09
Zabıt katibi Tutuklandı!

Sivas Adliye Sarayı'nda görev yapan zabıt katibi Serpil Ç., zimmetine 16 bin Türk Lirası para geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, mahkeme masrafları için Sivas ikincinci İş Mahkemesi'ndeki dosyalara yatırdığı avansların eksik olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. İlk incelemede, kadın zabıt katibi Serpil Ç., avanslardan yaklaşık 16 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla Adalet Komisyonu tarafından açığa alındı. Daha sonra gözaltına alınan zabıt katibi, işlemlerin tamamlanmasından sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, geçmişe dönük mahkeme dosyalarının tek tek inceleneceği kaydedildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
zabıt katibi tutuklandı
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