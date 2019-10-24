Yurtbay Seramik'ten başarılı bir Cumhuriyet Bayramı reklam kampanyası: #CumhuriyeteİyiBak

Mustafa Kemal Atatürk'ün, ''Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşını kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.'' sözünden ilham alınarak projelendirilen ve dijital mecralarda yayınlanmak üzere hazırlanan kampanya filminde, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan cumhuriyetin kutsal bir emanet olduğu ve bu emanete gencinden, yaşlısına, işçisinden öğretmenine, erkeğinden kadınına herkesin iyi bakması gerektiğine vurgu yapıldı.
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