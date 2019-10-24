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Yurtbay Seramik'ten başarılı bir Cumhuriyet Bayramı reklam kampanyası: #CumhuriyeteİyiBak

Yurtbay Seramik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ''Cumhuriyete İyi Bak!'' sloganı ile dijital mecralar için bir video yayınladı.

Yurtbay Seramik'ten başarılı bir Cumhuriyet Bayramı reklam kampanyası: #CumhuriyeteİyiBak

Yurtbay Seramik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ''Cumhuriyete İyi Bak!'' sloganı ile dijital mecralar için bir video yayınladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 18:26
Yurtbay Seramik'ten başarılı bir Cumhuriyet Bayramı reklam kampanyası: #CumhuriyeteİyiBak

Mustafa Kemal Atatürk'ün, ''Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşını kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.'' sözünden ilham alınarak projelendirilen ve dijital mecralarda yayınlanmak üzere hazırlanan kampanya filminde, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan cumhuriyetin kutsal bir emanet olduğu ve bu emanete gencinden, yaşlısına, işçisinden öğretmenine, erkeğinden kadınına herkesin iyi bakması gerektiğine vurgu yapıldı.

Ajans: Yurtbay Seramik Kreatif Ekibi

Kreatif Direktör: Melis Yurtbay

Sanat Yönetmeni / Art Direktör: Fatih Güzey

Kurumsal İletişim: Merve Yunusoğlu

Sosyal Medya Yöneticisi: Umut Kaymaz

Metin Yazarı: Tamer Aydın

Anahtar Kelimeler:
yurtbay seramik ten başarılı cumhuriyet bayramı reklam kampanyası cumhuriyeteiyibak
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