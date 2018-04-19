Yurt Genelinde Yağmur-İşte 20-21-22 Nisan Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması yapıldı.

MGM resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde yarın yağmur beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Yurdumuz halen yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisi altındadır. Hava sıcaklıkları Marmara’nın ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yüksek nem oranı, sis ve pusun etkisiyle mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin 5-9 derece üzerinde seyretmektedir.

Bugün (Perşembe) akşam saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerin, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren ise kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülkemizin büyük bir bölümünün Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin hafif mevzi sağanak yağışlı diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın (20 Nisan 2018 Cuma günü) ise Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, ve Sakarya ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca yağışın Batı Karadeniz’in 1400 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde de olacağı tahmin ediliyor.

21.04.2018 Cumartesi günü, serin ve yağışlı sistemin Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Hatay çevrelerinde etkili olduktan sonra 22 Nisan Pazar günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin ardından ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak Cumartesi (21.04.2018) ve Pazar (22.04.2018) günleri gece ve sabah saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde (Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde) hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan başta zirai faaliyetlerle uğraşan ilgililerin ve vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir

Yurdumuzun iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağışlı sistem ile birlikte 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 22 Nisan Pazar gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor.

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