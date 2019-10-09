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Yurt dışına çıkamayanlara yeni formül bulundu!

Adli sicil işlemlerinden kaynaklı sorunlar, icra, vergi borcu ve benzeri başka konular nedeniyle son dakikada yurt dışına çıkamayan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla, havaalanlarına yargı birimleri kurulacak.

Yurt dışına çıkamayanlara yeni formül bulundu!

Adli sicil işlemlerinden kaynaklı sorunlar, icra, vergi borcu ve benzeri başka konular nedeniyle son dakikada yurt dışına çıkamayan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla, havaalanlarına yargı birimleri kurulacak.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:00
Yurt dışına çıkamayanlara yeni formül bulundu!

AK Parti'nin geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam'daki geleneksel istişare kampında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlıklarının yürüttükleri çalışmalar hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, Gül sunumu sırasında, bakanlık olarak yürüttükleri yeni bir çalışmayı açıkladı.

Gül, yurt dışı çıkışı bulunan havaalanlarında hakkında arama kararı, adli sicil işlemlerinden kaynaklı sorunlar, icra, vergi borcu ve benzeri başka konularla ilgili idari işlem bulunan vatandaşların zaman zaman son dakika sürprizleriyle karşılaşabildiklerini anımsattı.

Gül, vatandaşların haberlerinin dahi olmadığı işlemler gerekçesiyle yurt dışına çıkamadıklarını ve saatlerce havaalanlarında alıkonulabildiklerini belirterek, bu tip durumlara anında müdahale edip sorunu çözebilecek bir birimin yurt dışı çıkışlı tüm havaalanlarına kurulacağını söyledi.

AK Parti kurmayları hâkim ya da savcının yetkili olacağı bu birimlerin SEGBİS ile entegre olacağını, bu sayede ilgili kişilerin ifadelerinin de alınabileceğini belirterek, “Bazen hakkında düşmüş bir kararın sicil kaydından silinmemesi dahi insanların yurt dışına çıkmasına engel olabiliyor. Kurulacakbu birimler sayesinde vatandaşın mağduriyeti asgariye indirilecek. Hemen bu birimlere yönlendirilecek ve mümkün olabiliyorsa sorunları çözülerek” bilgisini verdi. 

Milliyet

Son Güncelleme: 09.10.2019 11:01
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yurt dışına çıkamayanlara yeni formül bulundu
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