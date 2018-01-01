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Yunanistan FETÖ'cü Hainleri İade Etmeyecek

Ankara ile Atina arasında 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askere ilişkin kriz devam ederken Yunan Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, darbeci askerlerin iltica başvurularının sonucu ne olursa olsun iade edilmeyeceğini söyledi.

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Yunanistan FETÖ'cü Hainleri İade Etmeyecek

Ankara ile Atina arasında 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askere ilişkin kriz devam ederken Yunan Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, darbeci askerlerin iltica başvurularının sonucu ne olursa olsun iade edilmeyeceğini söyledi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:34
Yunanistan FETÖ'cü Hainleri İade Etmeyecek

Yunanistan FETÖ'cü Hainleri İade Etmeyecek

Ankara ile Atina arasında 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askere ilişkin kriz devam ederken Yunan Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, darbeci askerlerin iltica başvurularının sonucu ne olursa olsun iade edilmeyeceğini söyledi.

Yunan hükümet sözcüsü konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, darbecilerle ilgili "yapılan iltica başvurularının kendilerine mülteci statüsünün sağlanmasına ilişkin olduğunu iddiaederek , "bu iade edilmemeleri meselesinden tamamen farklı bir şey" dedi. FETÖ'cü 8 Hain darbe girişiminin olduğu günün ertesinde helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı. Yunanistan askerleri gözaltına almış, ilk günlerde bölücü hainlerin iade sürecinin hızlandırılacağını açıklamış, Çipras'ta Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmesinde darbeci askerlerin iade sürecinin hızlanacağını söylemişti. 

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Anahtar Kelimeler:
FetöFetö HainlerYunanistan Fetöcü
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