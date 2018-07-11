Yunan Askerlerinden Skandal Görüntüler : Türkiye'ye Ağır Küfürler

Yunan askerlerine ait olduğu iddia edilen skandal görüntüler ortaya çıktı. Askerler talim sırasında Türkiye’ye ağır küfürler ediyor.

Youtube’a 6 gün önce yüklenen fakat ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde, usta askerler acemi askerlere Türkiye hakkında ağır küfürler ettiriyor. Yunan ordusu daha önce benzer bir skandalı da Arnavutluk’la yaşamıştı. Atina Arnavutluk’un sert tepkisi üzerine özür dilemişti.

Görüntülerde Yunan ordusunda görüntüleri kimin çekip internette yayınladığı konusunda soruşturma başlatıldığı ve bu görüntülerin internet sitelerinden silindiği iddia ediliyor.

İşte o görüntüler: