Yunan Askerlerinden Skandal Görüntüler : Türkiye'ye Ağır Küfürler

Yunan askerlerine ait olduğu iddia edilen skandal görüntüler ortaya çıktı. Askerler talim sırasında Türkiye’ye ağır küfürler ediyor.
Youtube’a 6 gün önce yüklenen fakat ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde, usta askerler acemi askerlere Türkiye hakkında ağır küfürler ettiriyor. Yunan ordusu daha önce benzer bir skandalı da Arnavutluk’la yaşamıştı. Atina Arnavutluk’un sert tepkisi üzerine özür dilemişti.
Görüntülerde Yunan ordusunda görüntüleri kimin çekip internette yayınladığı konusunda soruşturma başlatıldığı ve bu görüntülerin internet sitelerinden silindiği iddia ediliyor.
İşte o görüntüler:
Bunların Allah belasını versin buna sessiz kalmamalıyız
Bunlar ölmeyi bayılmak sanıyor herhalde
Eyyyyy Allahsız kitapsızlar sizin ecdadınızmı var soysuz köpekler Kıbrıs ı alamadınız alamayacaksınız ! Türk hariç her ırka lanet olsun soyunuz kurusun!
eyvahhh türk yunan savaşı çıkacak
Yav bunlar gene denize dökülmek mi istiyor kan istiyorlarsa kanını içeriz gavurun bırakın gelsinler bizi de tutmasınlar
kansız köpekler siz türklerin köpeği bile olamazsınız kokmuş domuzlar.
Atalarımız ne güzel demiş. "Kedi uzanamadğı cieğere pis der." diye.
Şerefsizler ancak lafla erkeklik yaparlar