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Yunan Askerlerinden Skandal Görüntüler : Türkiye'ye Ağır Küfürler

Yunan askerlerine ait olduğu iddia edilen skandal görüntüler ortaya çıktı. Askerler talim sırasında Türkiye’ye ağır küfürler ediyor...

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Yunan Askerlerinden Skandal Görüntüler : Türkiye'ye Ağır Küfürler

Yunan askerlerine ait olduğu iddia edilen skandal görüntüler ortaya çıktı. Askerler talim sırasında Türkiye’ye ağır küfürler ediyor...

11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:52
Yunan Askerlerinden Skandal Görüntüler : Türkiye'ye Ağır Küfürler

Yunan askerlerine ait olduğu iddia edilen skandal görüntüler ortaya çıktı. Askerler talim sırasında Türkiye’ye ağır küfürler ediyor.

Youtube’a 6 gün önce yüklenen fakat ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde, usta askerler acemi askerlere Türkiye hakkında ağır küfürler ettiriyor. Yunan ordusu daha önce benzer bir skandalı da Arnavutluk’la yaşamıştı. Atina Arnavutluk’un sert tepkisi üzerine özür dilemişti.

Görüntülerde Yunan ordusunda görüntüleri kimin çekip internette yayınladığı konusunda soruşturma başlatıldığı ve bu görüntülerin internet sitelerinden silindiği iddia ediliyor.

İşte o görüntüler:

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Alihan ayaz 19 saat önce

Bunların Allah belasını versin buna sessiz kalmamalıyız

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Tuncay 19 saat önce

Bunlar ölmeyi bayılmak sanıyor herhalde

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Feride 19 saat önce

Eyyyyy Allahsız kitapsızlar sizin ecdadınızmı var soysuz köpekler Kıbrıs ı alamadınız alamayacaksınız ! Türk hariç her ırka lanet olsun soyunuz kurusun!

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şom agizli 19 saat önce

eyvahhh türk yunan savaşı çıkacak

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Beren Bulut Şahin 19 saat önce

Yav bunlar gene denize dökülmek mi istiyor kan istiyorlarsa kanını içeriz gavurun bırakın gelsinler bizi de tutmasınlar

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yüksel 19 saat önce

kansız köpekler siz türklerin köpeği bile olamazsınız kokmuş domuzlar.

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Noname 19 saat önce

Atalarımız ne güzel demiş. "Kedi uzanamadğı cieğere pis der." diye.

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Mustafa 19 saat önce

Şerefsizler ancak lafla erkeklik yaparlar

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