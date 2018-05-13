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Yüksek Maaşlı İş Diyerek Çok Sayıda Kadını Kandırmışlardı! O Çete Çökertildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda fuhuş çetesine büyük darbe vurdu. Operasyonda çete üyesi olduğu öğrenilen 6 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı öğrenilen 12 yabancı uyruklu kadın çetenin elinden kurtarıldı.

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Yüksek Maaşlı İş Diyerek Çok Sayıda Kadını Kandırmışlardı! O Çete Çökertildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda fuhuş çetesine büyük darbe vurdu. Operasyonda çete üyesi olduğu öğrenilen 6 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı öğrenilen 12 yabancı uyruklu kadın çetenin elinden kurtarıldı.

13 Mayıs 2018 Pazar 12:21
Yüksek Maaşlı İş Diyerek Çok Sayıda Kadını Kandırmışlardı! O Çete Çökertildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda fuhuş çetesine büyük darbe vurdu. Operasyonda çete üyesi olduğu öğrenilen 6 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı öğrenilen 12 yabancı uyruklu kadın çetenin elinden kurtarıldı.

Çete üyelerinin fuhuş mağduru kadınların içinde yer aldığı bazı kataloglar bastırdığı, müşterilere bu katologları elektronik posta yoluyla yolladığı ve gelen talepler doğrultusunda talihsiz kadınların vip araçlarla müşterilere gönderildiği öğrenildi. Yabancı uyruklu kadınların Türki Cumhuriyetler , Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden 'Yüksek maaşlı iş' vaatleriyle kandırılarak getirildiği, daha sonra pasaportlarına el konulduğu ve çete tarafından uzun işkencelerden geçirildikten sonra fuhuşa zorlandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri çeteye yönelik gerçekleştirdiği baskında çok sayıda silah mühimmat, uyuşturucu madde ele geçirdi.

6 çete üyesi hakkında zorla fuhuşa teşvik ve aracılık ve tecavüz suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 13.05.2018 13:18
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Fuhuş çetesiFuhuş çetesi çökertildi
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