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YSK Seçime Katılabilecek 9 Partiyi Açıkladı (İYİ Parti Listede Neden Yok?)

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan tebliğde, seçime girebilecek 9 partinin isim listesi yayımlandı. Yayımlanan listede İYİ Parti'ye yer verildi. Peki İYİ Parti neden listede yer almadı?

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YSK Seçime Katılabilecek 9 Partiyi Açıkladı (İYİ Parti Listede Neden Yok?)

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan tebliğde, seçime girebilecek 9 partinin isim listesi yayımlandı. Yayımlanan listede İYİ Parti'ye yer verildi. Peki İYİ Parti neden listede yer almadı?

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:27
YSK Seçime Katılabilecek 9 Partiyi Açıkladı (İYİ Parti Listede Neden Yok?)

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanna Yüksek Seçim Kurulu kararında İYİ Parti'ye şok !!

YSK tarafınadn Resmi Gazete'nin 20 Ocak tarihli sayısında  yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu bildirilirken İYİ Partinin katılamayacağı öngörüldü.

9 Parti

YSK tarafından yayımlanan kararda 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin alfabetik olarak sıralamaları şu şekilde verildi: Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi.

Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 4. ve 11. fıkraları ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti'den İlk Açıklama

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, YSk2nın bu kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı ve şu sözlere yer verdi: 

"YSK, bugün yaptığı toplantının ardından an itibarıyla seçime girebilecek partilerin listesini açıklamıştır. Açıklanan listede İYİ Parti'nin yer almaması yasa gereğidir. Çünkü; @iyiparti sözkonusu listeye 1. Kongresi'ni yaptığı 10 Aralık 2017 tarihinden 6 ay sonra girecektir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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