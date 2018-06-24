YSK Önünde Hareketlilik ! Polis Anons Yaptı

Yüksek Seçim Kurulu'nun etrafında güvenlik önlemleri alınıyor. Polis, Yüksek Seçim Kurulu'nun bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, son dakika bilgilerine göre polis YSK önündeki kalabalığa dağılın anonsunda bulundu.

Ankara Mithatpaşa Caddesi'ndeki YSK2nın çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bölgeye sevk edilirken, YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Polis tarafından yol üstünde bekleyen vatandaşlara yönelik yapılan anonsta, "Yol üzerinde bekleyen vatandaşlar. Beklemenize müsaade edilmeyecektir. Bulunduğunuz yeri terk edin. Etmezseniz zor kullanılarak dağıtılacaksınız" denildi.

KAYNAK: İNTERNETHABER

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