Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YSK Önünde Hareketlilik ! Polis Anons Yaptı

Yüksek Seçim Kurulu'nun etrafında güvenlik önlemleri alınıyor. Polis, Yüksek Seçim Kurulu'nun bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, son dakika bilgilerine göre polis YSK önündeki kalabalığa dağılın anonsunda bulundu.

banner396

YSK Önünde Hareketlilik ! Polis Anons Yaptı

Yüksek Seçim Kurulu'nun etrafında güvenlik önlemleri alınıyor. Polis, Yüksek Seçim Kurulu'nun bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, son dakika bilgilerine göre polis YSK önündeki kalabalığa dağılın anonsunda bulundu.

24 Haziran 2018 Pazar 18:09
YSK Önünde Hareketlilik ! Polis Anons Yaptı

Yüksek Seçim Kurulu'nun etrafında güvenlik önlemleri alınıyor. Polis, Yüksek Seçim Kurulu'nun bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, son dakika bilgilerine göre polis YSK önündeki kalabalığa dağılın anonsunda bulundu.

Ankara Mithatpaşa Caddesi'ndeki YSK2nın çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bölgeye sevk edilirken, YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Polis tarafından yol üstünde bekleyen vatandaşlara yönelik yapılan anonsta, "Yol üzerinde bekleyen vatandaşlar. Beklemenize müsaade edilmeyecektir. Bulunduğunuz yeri terk edin. Etmezseniz zor kullanılarak dağıtılacaksınız" denildi.

KAYNAK: İNTERNETHABER

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.06.2018 18:11
Anahtar Kelimeler:
YskYsk Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu
Antalya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu
Tezcan : Erdoğan'ın Oyu Yüzde 48'i Geçmedi
Tezcan : Erdoğan'ın Oyu Yüzde 48'i Geçmedi
Son Dakika: Seçim Yasağının Kalkacağı Saat Belli Oldu
Son Dakika: Seçim Yasağının Kalkacağı Saat Belli Oldu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim