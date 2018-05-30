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YSK'dan Selahattin Demirtaş Hakkında Flaş Karar

Son dakika haberi: Selahattin Demiraş'ın Fox TV'ye telefonla katılma yönündeki talebine YSK'dan cevap geldi.

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YSK'dan Selahattin Demirtaş Hakkında Flaş Karar

Son dakika haberi: Selahattin Demiraş'ın Fox TV'ye telefonla katılma yönündeki talebine YSK'dan cevap geldi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 19:53
YSK'dan Selahattin Demirtaş Hakkında Flaş Karar

YSK HDP'nin Selahattin Demirtaş'ın FOX TV'ye katılma talebine ret yanıtı geldi.

HDP Genel Merkezi tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin adayı olan Selahattin Demirtaş'ın bu akşam özel bir televizyonda yayınlanacak programa, haftalık 10 dakika olan telefonla görüşme hakkını kullanarak, cezaevindeki ankesörlü telefonla bağlanması talebinin YSK tarafından reddedildiğine yer verildi.

YSK, talebe karşı verdiği kararında, "Demirtaş'ın programa katılımının sağlanması için girişimde bulunulması taleplerinin değerlendirilmesi merci T.C. Adalet Bakanlığı olduğundan, Yüksek Seçim Kurulu'nun girişimde bulunması taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir" denildiğine yer verildi.

Karara katılmayıp karşı oy veren YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi ve YSK üyesi Yunus Aykın'ın ise karşı oy gerekçelerinde, şunları kaydettiği belirtildi:

"Cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'a tutuklu olduğu gerekçesiyle tanınmaması düşünülemez. Cezaevi imkanlarının elverdiği ölçüde gerekli önlemler alınmak ve yoğun araçlar kullanılmak kaydıyla seçim kanunlarında öngörülen propaganda hakkının Selahattin Demirtaş'a da sağlanması yolunda bir karar verilmesi gerekirken, izin verme yetkisinin Adalet Bakanlığı'na ait olduğundan bahisle talebin reddi yolunda verilen karara katılmıyoruz."

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YskSelahattin DemirtaşSon DakikaFox
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