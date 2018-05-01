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YSK'dan Flaş 100 Bin İmza Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanından bir son dakika açıklaması geldi. YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada 100 bin imzaya değindi.

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YSK'dan Flaş 100 Bin İmza Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanından bir son dakika açıklaması geldi. YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada 100 bin imzaya değindi.

01 Mayıs 2018 Salı 17:01
YSK'dan Flaş 100 Bin İmza Açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması geldi. Güven açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuranlar anlık kaç imza toplandığını görebilecekler." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama hakkında kamuoyuna bilgilendirme açıklamasında bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik, vatandaşlarımızın attıkları imzalar için bir örneğini kendimize alacağız ve bir örneğini de sisteme atacağız. Böylece cumhurbaşkanı adayları ne kadar imza toplandığını görebilecekler.

Yurt dışında da seçmenler kurullara imza verecek. Ayrıca ilçe seçim kurullarına talimatlarımızı verdik ve seçim güvenliğini sağlayacak elemanlarımız var. Personel sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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100 Bin ImzaCumhurbaşkanı AdaylığıSon DakikaHaber
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Behlüldane 4 dakika önce

Anlayamadığımız nokta secmen imzayı nerede verecek bilen varsa lütfen cvp verirsen seviniriz

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