YSK'dan Flaş 100 Bin İmza Açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması geldi. Güven açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuranlar anlık kaç imza toplandığını görebilecekler." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama hakkında kamuoyuna bilgilendirme açıklamasında bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik, vatandaşlarımızın attıkları imzalar için bir örneğini kendimize alacağız ve bir örneğini de sisteme atacağız. Böylece cumhurbaşkanı adayları ne kadar imza toplandığını görebilecekler.

Yurt dışında da seçmenler kurullara imza verecek. Ayrıca ilçe seçim kurullarına talimatlarımızı verdik ve seçim güvenliğini sağlayacak elemanlarımız var. Personel sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

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