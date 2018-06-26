YSK Başkanından Son Dakika Seçim Açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları ile ilgili açıklama geldi.

Düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, tüm oyların sisteme girildiğini söyledi. Güven açıklamasında, 'Yurt içi ve yurt duşu sonuçları yüzde 100 olarak isiteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık.' ifadelerini kullandı.

KESİN SONUÇLAR 5 TEMMUZ'DA

Öte yandan Sadi Güven önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

''5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız. Hemen hemen sandık sonuç tutanaklarının yüzde 100'ünü girdik. Şu an itibariyle 41 tane gümrük kapısında sandık sonuç tutanağı sisteme girilmedi. Yüzde 99.98 oranında sandık sonuç tutanaklarını taramak suretiyle sisteme girdik. Yurt içi tutanakların yüzde 100'ü sisteme girmiş vaziyette. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy ise 26 milyon 328 bin 042.''