Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YSK Başkanından Son Dakika Seçim Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi güven'den, seçim sonuçları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. güven yaptığı açıklamada oyların tamamının sisteme girildiğine yer verdi.

banner396

YSK Başkanından Son Dakika Seçim Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi güven'den, seçim sonuçları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. güven yaptığı açıklamada oyların tamamının sisteme girildiğine yer verdi.

26 Haziran 2018 Salı 13:47
YSK Başkanından Son Dakika Seçim Açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları ile ilgili açıklama geldi.

Düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, tüm oyların sisteme girildiğini söyledi. Güven açıklamasında, 'Yurt içi ve yurt duşu sonuçları yüzde 100 olarak isiteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık.' ifadelerini kullandı.

KESİN SONUÇLAR 5 TEMMUZ'DA

Öte yandan Sadi Güven önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

''5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız. Hemen hemen sandık sonuç tutanaklarının yüzde 100'ünü girdik. Şu an itibariyle 41 tane gümrük kapısında sandık sonuç tutanağı sisteme girilmedi. Yüzde 99.98 oranında sandık sonuç tutanaklarını taramak suretiyle sisteme girdik. Yurt içi tutanakların yüzde 100'ü sisteme girmiş vaziyette. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy ise 26 milyon 328 bin 042.''

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaYskHaberSeçim SonuçlarıSadi Güven
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Yangın Çıktı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Yangın Çıktı
Dikkat !! Ceviz Büyüklüğünde Dolu ve Süper Hücreli Fırtınalar Geliyor
Dikkat !! Ceviz Büyüklüğünde Dolu ve Süper Hücreli Fırtınalar Geliyor
Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye Duygusal Mesaj
Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye Duygusal Mesaj

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim