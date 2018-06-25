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YSK Başkanı Güven'den Seçim Sonuçları ile İlgili Son Dakika Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

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YSK Başkanı Güven'den Seçim Sonuçları ile İlgili Son Dakika Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:49
YSK Başkanı Güven'den Seçim Sonuçları ile İlgili Son Dakika Açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonuçları ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarına bir açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, sayılan oyların tamamına yakınının sisteme yüklendiğini ve aynı sonuçların partilere de gönderildiğini söyledi.

Sadi Güven açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük sorunların olmadığı güzel bir seçim sonuçlandırdık. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz her seçimde, sandığın başında siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu tutmuş olduğu tutanakları eş zamanlı olarak, diğer siyasi partilerimizle paylaşıyoruz. Dün de sandıkları siyasi partilerimizle paylaştık. Bugün itibariyle gelirken yolda aldım; Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Akşam bu sisteme işlenen ve siyasi partilerle paylaştığımız sonuçları, tutanakları alt alta toplamak suretiyle biz sonuçları açıkladık.

Bizim açıkladığımız gibi, isterlerse aynı bilgiler belgeler benim açıklama yaptığım saat ve dakika itibariyle seçime katılan partilerin elinde de vardı. Onlar da aynı açıklamayı yapma imkanı vardı.

Sağlıklı bir seçim oldu, siyasi partilerle paylaştığımız bilgileri sonuçları alt alta koyarak açıkladık, açıklıyoruz.

2014 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerde, vatandaşlarımızın sandık başında tutmuş olduğu, sandık sonuç tutanakları taramak suretiyle sisteme koyuyoruz. Tüm vatandaşlarımız inceliyor. Bu seçimde tutulan ve sisteme büyük oranda işlenen tutanakları da seçim sonuçları kesinleştikten sonra vatandaşımıza açacağız. Sistem yorulmasın diye 5-10 günlük bir kesinti yaptık. Birkaç gün içinde diğer seçim sonuçlarına ilişkin inceleme imkanı vereceğiz ama bu seçimdeki sonuçları 10-11 gün sonra vatandaşlara açacağız. Ama siyasi partilere dün itibariyle yüzde 98'i açıldı. Bir kaç saat içinde siyasi partilere yüzde 100'ünü paylaşmış olacağız."

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.06.2018 11:27
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YskSeçim SonucuHaberSon DakikaSadi Güven
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Sekroment 2 saat önce

Satılmış insanlar hak ile hukuk ile birşey yapılmaz yer olmuş Türkiye.
Unutmayan diktatörlük ile yürütülen bir ülke ancak devrim ile yıkılır

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