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YSK Başkanı Açıkladı: İşte Kesin Sonuçların Açıklanacağı Tarih

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, yaptığı son dakika açıklamasında seçimin kesin sonuçlarının açıklanacağının tarihini duyurdu.

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YSK Başkanı Açıkladı: İşte Kesin Sonuçların Açıklanacağı Tarih

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, yaptığı son dakika açıklamasında seçimin kesin sonuçlarının açıklanacağının tarihini duyurdu.

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:16
YSK Başkanı Açıkladı: İşte Kesin Sonuçların Açıklanacağı Tarih

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonuçları ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

Güven yaptığı son dakika açıklamasında, seçimin kesin sonuçları ile ilgili tarih verdi. Sadi Güven konu ile ilgili yaptığı açıklamada özetle şu ifadeleri kullandı:

''5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız. Hemen hemen sandık sonuç tutanaklarının yüzde 100'ünü girdik. Şu an itibariyle 41 tane gümrük kapısında sandık sonuç tutanağı sisteme girilmedi.

Yüzde 99.98 oranında sandık sonuç tutanaklarını taramak suretiyle sisteme girdik. Yurt içi tutanakların yüzde 100'ü sisteme girmiş vaziyette.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy ise 26 milyon 328 bin 042.''

ÖNCEKİ AÇIKLAMA

Sadi Güven sabah saatlerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük sorunların olmadığı güzel bir seçim sonuçlandırdık. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz her seçimde, sandığın başında siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu tutmuş olduğu tutanakları eş zamanlı olarak, diğer siyasi partilerimizle paylaşıyoruz. Dün de sandıkları siyasi partilerimizle paylaştık. Bugün itibariyle gelirken yolda aldım; Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Akşam bu sisteme işlenen ve siyasi partilerle paylaştığımız sonuçları, tutanakları alt alta toplamak suretiyle biz sonuçları açıkladık.

Bizim açıkladığımız gibi, isterlerse aynı bilgiler belgeler benim açıklama yaptığım saat ve dakika itibariyle seçime katılan partilerin elinde de vardı. Onlar da aynı açıklamayı yapma imkanı vardı.

Sağlıklı bir seçim oldu, siyasi partilerle paylaştığımız bilgileri sonuçları alt alta koyarak açıkladık, açıklıyoruz.

2014 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerde, vatandaşlarımızın sandık başında tutmuş olduğu, sandık sonuç tutanakları taramak suretiyle sisteme koyuyoruz. Tüm vatandaşlarımız inceliyor. Bu seçimde tutulan ve sisteme büyük oranda işlenen tutanakları da seçim sonuçları kesinleştikten sonra vatandaşımıza açacağız. Sistem yorulmasın diye 5-10 günlük bir kesinti yaptık. Birkaç gün içinde diğer seçim sonuçlarına ilişkin inceleme imkanı vereceğiz ama bu seçimdeki sonuçları 10-11 gün sonra vatandaşlara açacağız. Ama siyasi partilere dün itibariyle yüzde 98'i açıldı. Bir kaç saat içinde siyasi partilere yüzde 100'ünü paylaşmış olacağız."

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaSeçim SonuçlarıYskSeçim
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Asdf 2 saat önce

En ayaksınız dün seçim sonuçları açıklanmaya başladığında hızlı hızlı geliyordu sonuçlar ne olduysa kesintiye uğradı oyları mi sayamadiniz.

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