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YSK Açıkladı: Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması Hazır

YSK'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada seçmen sorgulama mobil uygulamasının hazırlandığı belirtildi.

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YSK Açıkladı: Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması Hazır

YSK'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada seçmen sorgulama mobil uygulamasının hazırlandığı belirtildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:38
YSK Açıkladı: Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması Hazır

Seçmen sorgulama uygulaması hizmete girdi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalacaktı. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.

YSK Başkanlığının "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması" da hizmete girdi. Bu uygulamayla yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerinin sorgulamasını yapabilecek.

Seçim dönemleri dışında kişi, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

Yurt dışında ikamet eden seçmenler, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise hangi dış temsilcilikte kaydının bulunduğunu, açık adres bilgilerinin bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

Seçmen sorgulama uygulamasını akıllı telefonuna bugünden itibarne indirebilirsiniz.

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