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YSK Açıkladı: İşte Oy Pusulası

Son dakika açıklaması Yüksek Seçim Kurulundan geldi. YSK'dan yapılan açıklamada oy pusulalarının nasıl görüneceği kamuoyuna açıklandı.

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YSK Açıkladı: İşte Oy Pusulası

Son dakika açıklaması Yüksek Seçim Kurulundan geldi. YSK'dan yapılan açıklamada oy pusulalarının nasıl görüneceği kamuoyuna açıklandı.

27 Nisan 2018 Cuma 20:59
YSK Açıkladı: İşte Oy Pusulası

16 Nisan'da gerçekleşen anayasa değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran'da yapılacak  seçimlerle başlayacak.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri aynı günde Türkiye genelinde bulunan seçim sandıklarında gerçekleştirilecek. Seçmenler, sandıkta iki ayrı oy pusulasına tercihte bulunarak, cumhurbaşkanını ile TBMM'de görev  yapacak milletvekillerini belirleyecek.

Oy pusulalarından birisi cumhurbaşkanı seçimi için kullanılacak. Bu oy  pusulasının en üst kısmında ise "Cumhurbaşkanı Adayları" yazacak.

Bu başlık altında Türkiye'de ilk kez cumhurbaşkanının halkın oyuyla  belirlendiği 10 Ağustos 2014'deki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanı  adaylarının isimleri ve fotoğrafları yer alacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri, çekilecek kura sonucu belirlenecek.

Seçmenler, diğer oy pusulasına oy vererek de TBMM'de 27. Dönem'de görev yapacak milletvekillerini seçecek.

Bu pusulada YSK kararıyla seçimlerine girmelerine karar verilen AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP,  Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR bulunacak.

İttifak yapan partiler, ittifak unvanları altında yan yana yer alacak.  Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek.

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.04.2018 21:00
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SeçmenOy PusulasıYskSon Dakika
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