Yozgat'ta Yaşam Nasıldır? Yozgat Nasıl Bir Yer?

Yozgat, Anadolu'nun sessiz sakin şehirlerinden biridir. Üniversite sınavını kazanıp Bozok Üniversitesi'ni tercih eden öğrencinin veya memur ataması Yozgat'a yapılan bir memurun en merak ettiği sorunun başında Yozgat'ta yaşam Nasıldır, Yozgat Nasıl Bir yerdir? sorusu geliyor. Bu haberimizde Yozgat ile ilgili yaşama dair bilgiler vereceğiz.

Yozgat'ın nüfusundan, ekonomik yapısından bahsetmeyeceğiz. Zaten bundan bahseden birçok kaynak internette mevcuttur. Biz Yozgat'taki yaşamı aktaracağız.

YOZGAT'TA YAŞAM NASILDIR?

Büük şehirlerde yaşamış, Örneğin, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi büyükşehirlerde uzun süre yaşadıktan sonra Yozgat'a taşınmak ilk başlarda sorunlara yol açabiliyor. Yozgat'ta sosyal aktivite olarak nitelendirilen etkinlikler birçok şehre göre daha azdır. Örneğin yılda 1 yada 2 defa konser organizasyonu yapılır. Zaten o konsere de Yozgatlı meşhur sanatçı Mümin Sarıkaya getirilir.

Gezmek dolaşmak için çevre illerde ve ilçelerde birçok yer olsa da Yozgat'ın şehir merkezinde pek fazla gezilebilecek yerler yoktur. Yozgat'ta yaşayan insanlar genellikle yaz aylarında hafta sonu dünyanın ilk milli parkı olan Çamlık bölgesine çıkarak piknik yapar. Şehrin 2 tane Alışveriş merkezi var.

Birisi yıllanmış YİMPAŞ diğeri de 2017 yılının aralık ayında açılan Novada alış veriş merkezidir. Novada Yimpaş'a göre daha büyüktür. Ancak ikisinin de özellikleri aynıdır.

Yozgat Lise Caddesi Yozgatlılar tarafından mecburiyet Caddesi olarak alandırılır. Yimpaş AVM'den başlar Saat Kulesine kadar uzanır. Yaklaşık 2 km lik bir caddedir. Sat Kulesinin hemen yanında Cumhuriyet Meydanı vardır. Belediye, resmi kurumlar, okullar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler tüm etkinliklerini ve organizasyonlarını bu alanda yapar. Hafta sonları hava güzelse Çamlığa çıkmayan insanlar Cumhuriyet meydanındaki taş basamaklara oturur.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat'a kurulmuştur. Şehir merkezine biraz uzak olan şehir hastanesine yürüyerek 30-40 dakika gibi bir sürede varılabilir.Otobüs ile 15 dakika da gidilebilir.

Yozgat'ta şehir içi ulaşım, belediyeye ait özel halk otobüsleri ile yapılır. Onların kalkış saati varış saati bellidir. Kış ayları akşam 21:00'den sonra otobüs bulmak zordur. Yaz ayları bu süre biraz daha esnetilir gce 23:00'a kadar çalışır.

Şehir'de bir tane tiyatro salonu var o da Belediyeye ait. 2 adet sinema bulunuyor. Bunlarda Novada ve Yimpaş'ta.

Yemek kültürü olarak oldukça fazla restorana sahiptir. Et üzerine yemek servisi yapan restoranlar oldukça fazladır. Ancak yemek fiyatları büyükşehirlere göre biraz fazladır. Bir küçük örnek vermek gerekirse, 1 kişi bir restoranda Kuru fasulye pilav, yanında salata, cacık veya yoğurt sipariş ederse ödeyeceği minimum ücret 25- 30 tl arasındadır.

Bu nedenle Yozgat halkı dışarda yemek yiyecekse genellikle döner dürüm yapan yerleri veya Burger King gibi fast food yerleri tercih eder.

YOZGAT NASIL BİR YERDİR?

Yozgat, sessiz sakin bir anadolu kentidir. Bozok Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte biraz hareketlilik kazanan şehir, yine de diğer şehirlere göre sakin bir hayat yaşar. O kadar sakindir ki, seçim dönemlerinde yollarda dolaşan propagana araçlarına tahammül etmek zordur. Seçimin yapılıp bitmesini bölge halkı iple çeker.

Yeni Valilik Binası şehrin en gösterişli binası oldu.

Kentsel dönüşüm ile şehrin bir çok yerinde yeni yapılar yükseliyor ancak ev satın almak siteyenler için fiyatlar oldukça yüksektir. 3-4 kişilik bir aile 2+1 bir ev satın almak isterse 200 bin liraya yakın bir parayı gözden çıkarması gerekir.

Ev kiraları da yüksektir. Apartman daireleri 700-800 TL'den başlar. 2000 liraya kadar çıkar. Daha metruk evler, müstakil evler 500 lira gibi rakamlara kiralanabilir. Öğrenciler genellikle 1000 TL'lik bir ev kiralayıp 3-4 kişi paylaşırlar ancak ev sahipleri pek fazla öğrenciye ve bekara ev vermezler.

Yozgat'ta evlerini kiraya veren ev sahiplerinin 'memur olsun' talebi oldukça fazladır. Bunun sebebi de, oturan kiracıların bir süre sonra kirayı aksatmaya başlamısıdır.

Bölge halkı çoğunlukla çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşır. Kalan kısımlar ise Yerköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete gösteren 5-10 fabrikada işçilik yaparlar. Oganize Sanayi'nin en büyük firmaları, Garanti Giyim, Eren Çorap, Erensan Isı gibi firmalardır ve bir elin parmaklarını geçmez.

Garanti Giyim, asker ve polis kıyafetleri üreten tekstil firmasıdır. Son zamanlarda balistik üretim alanı ile askeriyeye miğfer, kalkan gibi kurşun geçirmek ürünler üretmeye başlamıştır. Eren Çorap isminde de anlaşıldığı gibi çorap üretim fabrikasıdır. Ürettiği çorapları yurt dışına ihraç eder.

Bunların dışında küçük ölçekli birçok tesktil atölyesini de içinde barındıran Organize Sanayi Bölgesinde tahminen 900- 1000 kişi istihdam edilir.

Sarraf Caddesinin arkasında kalan Büyük Çapanoğlu camii şehrin en eski yapılarındandır. Caminin avlusunda Osmanl döneminden kalma mezarlar bulunmaktadır.

Kadınların faydalanması için 2017 yılında büyük bir alana termal aqua havuz yapıldı ancak 1 yılda yalnızca 50 kadın havuzu kullandığı için havuz kapatıldı.

Şehrin sorgun tarafında kalan uç kısma Spor Vadisi yapıldı. Park içerisinde jimnastik aletleri bulunuyor. Bir de havuz var ancak herkes faydalanamıyor. Yüzme kursları düzenlendiği için vatanddaşların havuza girebilmek için boş zamanları gözetmesi gerekiyor.

Yozgat'ta bir terminal bulunuyor ancak çok büyük değildir. Bazı bölgelere seyahat edebilmek için otobüs bulmak oldukça zordur. Genellikle güzergahın tutması gerekiyor.

Örneğin irekt olarak Yozgat'ta Adana'ya otobüs bulamazsınız. Yozgat'tan Hatay'a giden otobüse binmeniz gerekmektedir. Bu da fazla 3-4 saatiniz yollarda heba olması demektir. Çünkü Hatay'a giderken birçok şehre uğrar. Yozgat'tan Uşak'a gitmek için İzmir otobüsüne binmek de aynıdır.

Yozgat genel itibari böyledir. Eksik yada fazla bilgi mutlaka mevcuttur ancak genel itibari ile bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Memur veya öğrenciyseniz burada yazılanları dikkate almanızı tavsiye ederiz.

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