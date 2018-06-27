Yozgat'ta Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı! Kazada 4 Kişi Yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde biçerdöver ile otomobil çarpıştı, kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. 100. Yıl Mahallesi'nde Rafet Irkılmaz idaresindeki 66 HP 016 plakalı otomobil ile Murat Aygar'ın idaresindeki biçerdöver çarpıştı.

Kazada otomobil içerisindeki Şuayip Öztürk, Resmiye Önel, Hiranur Önel ve Habibe Koçak'ın yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazaya dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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