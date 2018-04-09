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Yozgat'da Hafriyat Kamyonu Dehşeti! 10 Yaşındaki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi

Yozgat'ta hafriyat kamyonu dehşeti. Sarıhacılı Mahallesi e-88 karayolunda okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun çarpmasıyla feci şekilde can verdi.

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Yozgat'da Hafriyat Kamyonu Dehşeti! 10 Yaşındaki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi

Yozgat'ta hafriyat kamyonu dehşeti. Sarıhacılı Mahallesi e-88 karayolunda okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun çarpmasıyla feci şekilde can verdi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 19:26
Yozgat'da Hafriyat Kamyonu Dehşeti! 10 Yaşındaki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi

Yozgat'ta hafriyat kamyonu dehşeti. Sarıhacılı Mahallesi e-88 karayolunda okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun çarpmasıyla feci şekilde can verdi.

MAHALLE MUHTARI : DEFALARCA DİLEKÇE VERDİK

Sürücünün kazadan sonra başka bir araca binerek kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından mahalle sakinleri, aynı bölgede sık sık kaza yaşandığını öne sürerek yerel yönetime tepki göstererek yolu trafiğe kapattı.  Mahalle muhtarı Mustafa Dursun, "Yola üst geçit yapılması için 10 defa dilekçe verdik, üst geçit istedik, ışık istedik, hiçbir şey yapılmadı." dedi. Diğer mahalleliler de araçların yolda sürekli hız sınırı ihlali yaptıklarını söylediler.

Jandarma ekiplerince ikna edilen öfkeli kalabalık bir süre sonra eylemini sonlandırdı. 10 yaşındaki minik çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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