Yönetmelik Kaldığı Yerden Devam! PTT Yeni Personel Alımları Başlayacak

PTT'nin Personel Alımı Konusunda Önünde Engel Kalmadı! Yeni İlan Bekleniyor

PTT'nin sözleşmeli personel alımı sürecinde adayların aylardır beklediği müjdeli haber bugün yayımlanan KHK ile geldi. Bilindiği gibi PTT sözleşmeli personel alımlarında yönetmelik için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, 1750 kişilik bir alım askıya alınmıştı. Bununla ilgili PTT'nin yönetmelik değişikliğine gitmesi, ve buna göre düzenleme yapması bekleniyordu.

Fakat yönetmelik değişikliğine gerek kalmadan personel alımını da durduran Danıştay kararı KHK ile geçersiz kılındı. Yeni KHK ile birlikte 2017 yılı içerisinde PTT'de atama hakkı kazanan 1750 kişi güvenlik soruşturmalarının ardından iş başı yapacaklar. Peki diğer alımlar? Diğer alımlar için de PTT'nin yeni yönetmelik çıkarmasına gerek kalmadı.

Bugün yayımlanan KHK'da PTT personel atamalarıyla ilgili, "Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz. Sözleşmeli personelin unvan ve sayıları Genel Kurul kararıyla belirlenir. Personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususlar Genel Kurul kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir. " ifadelerine yer verildi.

2017 YILINDA 5 BİN PERSONEL ALIMI BEKLENİYORDU

PTT 5 bin sözleşmeli personel alımını 2017 yılında hedefliyordu, fakat hedeflenen rakamlara 2017 yılı sona ermeden ulaşılması zor görünüyor. Yine de kısa süre içerisinde PTT'den bir alım haberi bekliyoruz. İlan yayımlandığı an siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşacağız.

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