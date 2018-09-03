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Yola Bomba Döşerken Vurulup Öldüler!..

Hakkari'nin kırsal kesimlerine doğru giden yola el yapımı patlayıcı (EYP) döşemeye çalışan 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi

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Yola Bomba Döşerken Vurulup Öldüler!..

Hakkari'nin kırsal kesimlerine doğru giden yola el yapımı patlayıcı (EYP) döşemeye çalışan 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:58
Yola Bomba Döşerken Vurulup Öldüler!..

Hakkari'nin kırsal kesimlerine doğru giden yola el yapımı patlayıcı (EYP) döşemeye çalışan 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri kaynaklarını ajanslara aktardığı bilgiye göre, Hakkari il merkezine bağlı Gelinli mezrası Dincak Deresi bölgesinde, Çukurca-Hakkari arasındaki yola el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirmeye çalışan 3 terörist Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile belirlendi. Teröristlerden 2'si İl Jandarma Komutanlığına ait “kobra” aracı ile yapılan isabetli nokta atışlarla etkisiz hale getirildi.  Kaçmaya çalışan bir terörist ise (SİHA) Silahlı İnsansız Hava Aracı ile vurularak yaralandı.  Kaçan teröristin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı

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