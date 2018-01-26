Yol-İş Sendikası "Taşeron Kadroda Yanlışlık Var"

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Taşeron işçilerin kadroya alınmasında bakanlığın büyük yanlış yaptığını öne sürerek bunların düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Ağar , Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünde işçilerle bir araya gelerek taşeron kadro sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taşeron konusunun ilk defa Yol-İş Sendikasınca dile getirildiğini söyleyen Ramazan Ağar 2010 yılında bunun temelinin atıldığını 9 bin 917 kişinin kadroya geçmesini sağladıklarını söyledi.

Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sadece asıl iş değil yardımcı iş yapanların da kadroya geçmesi yönünde talepte bulunduklarını, bunun üzeirne Erdoğan'ın talimat verdiği ve yeni çalışma başlatıldığını söyledi. Son çıkan KHK'da Karayolları Teşkilatıyla Yol-İş Sendikası üyelerinin kadroda kapsam dışı kaldığını gördüklerini söyleyen Ağar, KHK hazırlanırken taraflardan fikir alınmadığını bunun büyük bir yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Ağar, "Bunu hazırlayanları suçlamak lazım. Aslında yetkililerimiz 'Siz bunu nasıl eksik hazırladınız? Nasıl yanlış hazırladınız? Bir tarafı mutlu ediyorsunuz, bir tarafı mağdur ediyorsunuz' diye sorgulamalı. Cumhurbaşkanı nereden okusun onların hepsini? Eksik üzerine eksik. Bilenlere de sormuyorsunuz. Karayollarına bir sor, bu adamlar ne iş yapıyor? Tabii burada Karayolları Genel Müdürlüğünün de eksiği var.Bir iş yapılıyorsa doğru yapılması lazım. Bir tarafı mutlu edip, bir tarafı mağdur etmek kimseye yakışmaz. O nedenle biz istiyoruz ki herkes mutlu olsun. Amaç taşeron işçilerin kadroya geçmesiyse onun gayretini göstermek lazım. Bu hazırlanırken iki Bakanlığımızın yapmış olduğu büyük yanlışlık var. Bu yanlışlığı Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da inceleyemez. Onlara güvendiği için onları dinler. Dolayısıyla düzenleme, bir yanlış içerisinde devam ediyor. Bunların düzelmesi lazım. Sonuçta Kuran-ı Kerim ayeti değil. Düzeltmek istendikten sonra hepsi düzeltilir." dedi.

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