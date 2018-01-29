Yok Böyle Memurluk! 18 Ay Çalıştı , 15 Sene Maaş Aldı (Tamamen Yasal)

15 Yıllık meslek hayatının 18 ayında çalıştığı, geriye kalan süreyi izinli ve raporlu geçirdiği öğrenilen İspanyol memur, ülkeyi karıştırdı. İspanyol El Pais gazetesinde yer alan habere göre, İspanya'nın Güneydoğusundaki Alicante kentinde, bir psikiyatri hastanesinde asistan olarak görev yapan memur, 2001-2006 seneleri arasında izin günlerinin hemen sonrasında rapor alarak bunu sürekli tekrarladı.

Memur bu süre zarfında 7 kez bir yıllık, 3 kez de 1,5 yıllık olmak üzere 4 bin 553 gün rapor aldı, rapor dışında yasal izinlerini de kullandığı öğrenilen memurun 15 yıllık memuriyet hayatında toplamda 18 ay çalıştığı ortaya çıktı. Kent yetkililerince yapılan açıklamada, söz konusu durumun etik olmamasına rağmen memurun yaptığının yasal olduğu söylenenerek, hukuk içerisinde hareket ederek memur hakkında sadece disiplin soruşturması başlatıldığını söyledi.

Tartışma konusu olan memursa Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumunun kendisini raporunun bitmesinin ardından işe dönmesi gerektiği konusunda bilgilendirmediğini ispatlayarak hakkındaki tüm dava ve soruşturmaları bertaraf etti. Kişisel bilgilerin korunması kanunu çerçevesinde açıklamak zorunda olmadığı bir hastalığı olduğunu ve bu durumun işini yapmasını engellediğini söyleyen memur, her ay 1500 euro tutarındaki maaşını almaya devam ediyor.

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