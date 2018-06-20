YÖK Başkanı: "ALES MAĞDURİYETLERİ GİDERİLECEK"

2017 Yılından önce yapılan ALES sınavlarının 5 sene olan geçerlilik süresinin iptaline yönelik Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, YÖK Başkanı ile görüştü.

Danıştay 8. Dairesi geçtiğimiz aylarda, 2017 yılının öncesinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavlarının 5 sene boyunca geçerli olacağına ilişkin geçici madde hükmünün yürürlüğünü durdurma kararı almıştı. Karar sonrasında, YÖK Başkanlığı, 11 Haziran 2018'de tüm üniversitelere "Söz konusu mahkeme kararı gereği, 27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerli kabul edilecektir" ifadelerini içeren yazı göndermişti. Fakat bu gelişmeler sonucunda binlerce aday mağdur olmuştu. ALES puanlarının geçerli olduğunu düşünen adaylar yeni sınavlara girmemişti. Bu adayların geçerli ALES puanları kalmadığı için lisansüstü eğitim başvuruları da bir bir iptal edilmeye başlamıştı.

Memurlar.net 'te yer alan habere göre yaşanan sorunlarla bağlantılı olarak, YÖK Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı bir görüşme gerçekleştirdi. Burada YÖK Başkanı, mağduriyetin giderilmesi için bir çalışma yürütüldüğünü kısa sürede kamuoyuna açıklama yapılacağını söyledi.

KAYNAK: MEMURLAR.NET